O Boca Junior apresentou nesta quinta-feira a nova diretoria, comandada por Jorge Amor Ameal e que tem o ex-meia Juan Román Riquelme como segundo vice-presidente, mas ainda não falou sobre o técnico nem sobre reforços para 2020.

Sem a presença de Riquelme, foram apresentados todos os integrantes da nova comissão que dirigirá o Boca até 2023, eleitos na votação do último dia 8 com 52,84% dos votos.

"Temos de ter muito compromisso com os nossos torcedores e com todos os que estiveram conosco. Certamente haverá momentos difíceis e teremos de estar todos juntos. Certamente conquistaremos coisas, mas não prometemos nada. Não usamos um passaporte, mas sim o carnê do Boca", declarou Ameal, que já presidiu o Boca de 2008 a 2011, em uma entrevista coletiva improvisada na sede do clube de Buenos Aires.

O dirigente evitou falar em nomes tanto para o elenco quanto para comandar os jogadores, mas prometeu que a equipe 'xeneize' terá um novo técnico até a próxima terça-feira.

"O Boca é muito grande, e vamos trabalhar para fazê-lo ainda maior. Na semana que vem, haverá uma nova diretoria e a distribuição de cargos. Na semana que vem, vamos ter um técnico antes do Natal", cravou.

"Primeiramente, temos que organizar a parte administrativa. Descobrimos que há 600 mil euros que foram levados por um hacker, e isso é muito preocupante", acrescentou Ameal, que reclamou que a diretoria anterior, comandada por Daniel Angelici, assinou com o diretor esportivo Nicolás Burdisso um contrato cuja duração transpassou o mandato.

"No tema de Burdisso, quero fazer uns parênteses: esse pessoal que deixou o clube fez um contrato que excedia seu mandato, porque havia uma eleição em dezembro. Vamos conversar com ele e depois tomar uma decisão", disse.

A respeito do atual elenco, Ameal falou especificamente de Tévez. Aos 35 anos, 'Carlitos' vive a terceira passagem pelo Boca, mas vem sendo pouco aproveitado. Na temporada 2019-2020, disputou 11 partidas e marcou três gols.

"Carlos Tevez é um ídolo de todos nós. Se tiver vontade de se recuperar se aposentar no clube, vamos conversar com ele. Vamos ter uma equipe muito competitiva", destacou. EFE

