O tenor italiano Andrea Bocelli pediu desculpas nesta quarta-feira por ter dito que se sentiu "humilhado e ofendido" por estar privado de liberdade durante o lockdown decretado na Itália para conter a pandemia de Covid-19.

"Se meu discurso no Senado gerou sofrimento, me desculpo, sinceramente, porque não era a minha intenção. Assim como não era a minha intenção ofender quem sofreu com o coronavírus. A todos que possam ter se sentido ofendidos ou que sofreram pelo que eu disse, peço sinceras desculpas. Minhas intenções eram outras", escreveu o tenor em redes sociais.