A Boeing prepara os últimos detalhes com autoridades para a retomada dos voos com as aeronaves 737 MAX, que foram suspensos em quase todo mundo após dois graves acidentes com centenas de mortos, e estuda compensar algumas companhias aéreas que tiveram que mudar os planos diante dessa determinação, afirmou nesta quarta-feira o executivo-chefe da empresa, Dennis Muilenburg.

Em um fórum empresarial organizado em Nova York pela firma de análise financeira Bernstein, Muilenburg falou em "sólidos progressos" em relação à revisão da Administração Federal de Aviação (FAA) dos EUA sobre este modelo de aeronave.