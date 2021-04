A prefeita de Bogotá, Claudia López, determinou nesta terça-feira que a cidade terá uma quarentena de três dias entre sábado e segunda-feira para mitigar a propagação da Covid-19, pandemia da qual a capital da Colômbia é o principal foco.

"No sábado, domingo e segunda-feira vamos todos ficar em casa, vamos estar em quarentena geral em toda Bogotá, o abastecimento estritamente essencial e as atividades de saúde estarão autorizadas, obviamente a vacinação será todos os dias, porque a vacinação faz parte do cuidado de nós mesmos", disse Lopez.