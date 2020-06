Pelo menos 81 pessoas morreram na Nigéria devido a um ataque do grupo jihadista Boko Haram contra um povoado no estado de Borno, no nordeste do país e principal área de atuação do grupo, informou nesta quarta-feira o governador, Babagana Zulum.

Homens armados em motos e carros invadiram no início da tarde de terça-feira o povoado de Faduma Koloram, com o pretexto de serem uma missão de pregadores, e abriram fogo contra os habitantes, declarou o governador.

"Até o momento, foram identificados 81 corpos", detalhou Zulum, ao acrescentar que os jihadistas sequestratam seis pessoas.

Antes, fontes militares citadas pela imprensa local afirmaram que pelo menos 70 pessoas morreram e que os terroristas também incendiaram casas e roubaram gado.

"Acusaram a população local de espioná-los e prometeram que dariam uma lição a ela. Literalmente, todas as casas do povoado foram incendiadas", afirmou sob anonimato uma fonte, segundo a qual o pretexto para o ataque foi uma suposta troca de informações entre os moradores e as forças de segurança.

O Boko Haram foi criado em 2002, em Maiduguri (nordeste da Nigéria) pelo líder espiritual Mohammed Yusuf com o propósito de denunciar o abandono do marginalizado e empobrecido norte do país pelas autoridades.

No início, o grupo só cometia ataques contra a polícia nigeriana, por representar o Estado, mas desde que Yusuf foi abatido por agentes, em 2009, o Boko Haram se radicalizou e iniciou uma campanha sangrenta para impor o islã no país.

Desde então, o nordeste da Nigéria, além das fronteiras com Camarões, Chade e Níger, vivem sob a ameaça jihadista do grupo.