O governo interino da Bolívia anunciou nesta sexta-feira que está suspendendo as relações diplomáticas com Cuba, por considerar que estão acontecendo "uma permanente hostilidade e seguidas infrações" por parte do país caribenho.

"O governo cubano, de maneira sistemática, atingiu a relação bilateral baseada no respeito mútuo, nos princípios de ingerência em assuntos internos", afirmou o ministro das Relações Exteriores boliviano, Yerko Núñez.