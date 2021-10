A Bolívia alcançou a marca de 51,2% da população com esquema completo de vacinação contra a covid-19, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde do país, que também informou o registro de alta de 7% no número de casos da doença na última semana.

Segundo os dados oficiais, os departamentos que tiveram maior aumento no contágio foram Chuquisaca, com 41%, Oruro, com 36%, seguidos por Potosí e Cochabamba, ambos com 19%.