O governo da Bolívia condenou nesta terça-feira a recente manifestação do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, sobre a situação da ex-presidente interina boliviana Jeanine Áñez, e anunciou que fará uma queixa diplomática, por considerar as declarações "impertinentes" e uma "ingerência".

O ministro das Relações Exteriores da Bolívia, Rogelio Mayta, concedeu entrevista coletiva para responder a fala de Bolsonaro, que prometeu oferecer asilo político para a ocupante da chefia de governo após a renúncia de Evo Morales.