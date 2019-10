AME4608. COCHABAMBA (BOLIVIA), 24/10/2019.- El presidente de Bolivia, Evo Morales (c), llega a un mitin con cientos de sus simpatizantes este jueves, en la plaza 14 de Septiembre de Cochabamba (Bolivia). Morales aseguró este jueves que irá a segunda vuelta si no logra ganar en primera, aunque confía que el recuento final le dé la victoria sin esperar a otra ronda electoral. Las declaraciones del presidente se producen después de que este pasado miércoles la Organización de los Estados Americanos (OEA) instara a una segunda ronda pase lo que pase con el cómputo de esta primera, para despejar las sospechas de un fraude electoral. EFE/ Jorge Abrego

Representantes do governo da Bolívia disseram nesta quinta-feira, em Washington, que o país cumpriu as "regras do jogo" nas eleições realizadas no último domingo, negaram as denúncias de fraude e criticaram a Organização de Estados Americanos (OEA), acusando-a de favorecer a oposição.

Durante uma reunião do conselho permanente da OEA, o ministro de Justiça da Bolívia, Héctor Arce, afirmou que os que levantam dúvidas sobre o processo eleitoral do país estão "faltando com a verdade".