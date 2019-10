A estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) e a empresa russa Acron chegaram a um acordo, nesta terça-feira, para a criação de uma companhia conjunta para vender ureia, material derivado do gás natural, ao mercado brasileiro.

O acordo foi firmado com a assinatura de um documento na cidade de Santa Cruz, no leste da Bolívia. O ato contou com a participação do presidente do país, Evo Morales, do ministro de Hidrocarbonetos, Luis Alberto Sánchez; do presidente da YPFB, Oscar Barriga; e do vice-presidente da Acron, Vladimir Kantor.