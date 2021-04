A Bolívia decidiu prorrogar nesta sexta-feira por mais uma semana as restrições à circulação na fronteira com o Brasil e outros países como medida preventiva contra o risco de infecção de novas variantes do coronavírus.

A iniciativa, que está em vigor há uma semana por decreto aprovado pelo governo do presidente Luis Arce, foi prorrogada até 16 de abril. Ele declarou em um comunicado conjunto publicado pelo Ministério da Saúde e o Ministério das Relações Exteriores que podem ocorrer novas extensões dependendo de avaliações epidemiológicas.