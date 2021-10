24 out 2021

EFE La Paz 24 out 2021

As autoridades da Bolívia receberam neste sábado mais de um milhão de doses da vacina de Pfizer/BioNTech contra a covid-19, doadas pelos Estados Unidos por meio do mecanismo Covax, que serão destinadas à imunização de adolescentes de 16 e 17 anos.

Um total de 1.000.350 doses foram recebidas em cerimônia com a presença do ministro da Saúde boliviano, Jeyson Auza; o vice-ministro do Comércio Exterior, Benjamín Blanco; a encarregada da Embaixada dos Estados Unidos em La Paz, Charisse Phillips, e representantes de agências das Nações Unidas.