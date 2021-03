A Bolívia reforçou os controles sanitários em La Paz e Santa Cruz, diante do eventual entrada da variante do brasileira do novo coronavírus no país, que acumula 267.059 casos de infecção pelo patógeno.

Nos últimos dias, um caso teve especial repercussão, o de uma família haitiana que chegou à capital boliviana vinda do Brasil, com sintomas da Covid-19. Todo os integrantes deram positivo em testes de detecção do novo coronavírus, segundo o diretor do Serviço de Saúde de La Paz, Ramiro Narvaez.