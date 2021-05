A implantação de mais postos de vacinação contra a Covid-19 é a premissa do governo da Bolívia após as 69 mortes e 2.617 casos do dia anterior que confirmam a intensidade da terceira onda de infecções que atinge o país desde o início de maio.

A medida foi tomada em resposta à "necessidade da população" e com "o objetivo de facilitar o atendimento de adultos (maiores) de 50 anos" nesta fase da imunização, informou nesta quarta-feira o Ministério da Saúde boliviano.