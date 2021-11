A Bolívia registrou 880 novos casos e nove mortes por covid-19 em um ligeiro aumento de diagnósticos positivos no país nesta quarta onda que, de acordo com as autoridades sanitárias, afetará principalmente pessoas que ainda não foram vacinadas.

As regiões que relataram o maior número de casos diários são Santa Cruz com 506, Tarija com 94 e Cochabamba com 89.