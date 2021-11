A Bolívia informou nesta segunda-feira um aumento de 20% nos casos de covid-19 na última semana e os departamentos de Santa Cruz, Cochabamba e Chuquisaca estão enfrentando uma escalada sustentada de uma quarta onda da doença.

O relatório epidemiológico do Ministério da Saúde estabeleceu que as regiões que registraram recentemente esse aumento foram Santa Cruz com 27%, Cochabamba que atingiu 16% e Chuquisaca com 6%, justamente os departamentos com mais casos diários nos últimos dias, enquanto Pando, Beni, Tarija e Oruro também sofreram aumentos entre 13% e 114%.