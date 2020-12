A longa luta de um casal boliviano do mesmo sexo para ter sua união legalmente reconhecida deu frutos com o sim do Registro Civil, meses depois que um tribunal emitiu decisão favorável aos dois.

O Serviço de Registro Civil (Sereci), uma filial do Tribunal Supremo Eleitoral da Bolívia (TSE), emitiu uma resolução permitindo o registro da chamada "união livre" entre David Aruquipa e Guido Montaño. O casal foi notificado da resolução nesta quinta-feira, coincidindo com o Dia Internacional dos Direitos Humanos, segundo informações passada por David à Agência Efe.