O governo da Bolívia anunciou nesta sexta-feira que estão sendo flexibilizadas as exigências para a entrada de turistas no país, com o objetivo de reativar o setor, que nesta semana protestou nas ruas pedindo que as medidas contra a covid-19 deixassem de ser tão rígidas.

O ministro da Saúde boliviano, Jeyson Auza, explicou durante entrevista coletiva que ficou determinado que os estrangeiros que queiram entrar no país poderão apresentar seu certificado de vacinação contra a covid-19 com a dosagem completa que vem sendo aplicada pelo menos 14 dias antes da entrada.