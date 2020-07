A Bolívia registrou nesta sexta-feira mais um recorde no número diário de mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, com 79, o que eleva o total no país para 2.407, segundo o Ministério da Saúde local.

Até hoje, a maior marca de falecimentos que tiveram a causa confirmada a infecção pelo patógeno, foi 78, do balanço divulgado no último dia 2.