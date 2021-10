O ministro do Interior da Bolívia, Eduardo Del Castillo, vinculou membros do grupo que matou em julho o presidente haitiano Jovenel Moïse a uma tentativa de assassinato contra o atual presidente do país sul-americano, Luis Arce, em 2020, quando ele venceu as eleições.

"Houve uma tentativa de desestabilizar o país através de um plano elaborado para impedir que nosso candidato e atual presidente, Luis Arce Catacora, assumisse o mandato emanado das urnas, e na Bolívia houve uma tentativa de assassinato", disse Del Castillo em uma entrevista coletiva em La Paz.