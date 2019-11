As principais cidades da Bolívia apresentaram na manhã desta terça-feira ruas ainda quase desertas e com barricadas da noite anterior, mas com as primeiras pessoas e veículos saindo para suas atividades diárias, tentando recuperar a normalidade e sem relatos da presença de militares.

La Paz, Santa Cruz de La Sierra, Cochabamba e outras cidades do país estavam praticamente desertas ontem à noite, com soldados patrulhando as ruas em apoio aos policiais, com eles sendo aplaudidos por alguns grupos de pessoas.

As Forças Armadas responderam a um apelo da polícia que estava sobrecarregada por conta de grupos armados que ontem causaram incidentes em várias partes do país, com um número indeterminado de feridos.

Evo Morales deixou ontem à noite a Bolívia em um avião das Forças Aéreas Mexicanas, que hoje decolou do aeroporto internacional de Assunção, onde chegou de madrugada e permaneceu cerca de quatro horas para reabastecer.

O México concedeu asilo a Morales, que no último domingo renunciou à presidência da Bolívia após quase 14 anos no poder, em meio à pior crise política e social dos últimos anos no país.

A Defensoria do Povo da Bolívia relata pelo menos três mortes e mais de 400 feridos desde o início dos protestos. EFE

