As bolsas europeias subiram novamente nesta terça-feira com as notícias sobre o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19 e a esperança de uma recuperação da atividade econômica.

Na Bolsa de Madri, o índice Ibex-35 subiu 3,38%, aos 7.711,40 pontos. Em Londres, o FTSE-100 avançou 1,79%, para 6.296,85. Em Paris, o Cac-40 progrediu 1,55%, até 5.418,97. Em Frankfurt, o Dax-30 registrou alta de 0,51%, aos 13.163,11 pontos, enquanto em Milão, o FTSE MIB subiu 0,49%, para 20.851,58. O índice Euro Stoxx 50, com as ações das 50 empresas líderes de setores na zona do euro, avançou 1,02%.