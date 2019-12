AME3005. BENTO GONÇALVES (BRASIL), 05/12/2019.- (i-d) El presidente de Argentina, Mauricio Macri; el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro; el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y la vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, posan para la foto familiar oficial al inicio de la cumbre del Mercosur en el Hotel Spa de Vinho este jueves, en Bento Gonçalves (Brasil). Bolsonaro abrió este jueves la cumbre semestral del Mercosur y reafirmó el rumbo liberal adoptado por el bloque, sobre el cual alertó de que "no puede aceptar retrocesos ideológicos". La cumbre, en la que Paraguay recibirá de Brasil la presidencia temporal del bloque, se celebra en Bento Gonçalvez, en el sureño estado de Río Grande do Sul, y ha sido precedida por reuniones técnicas y de cancilleres. EFE/ Marcelo Sayão

O presidente Jair Bolsonaro abriu nesta quinta-feira a cúpula semestral do Mercosul e ressaltou que o rumo liberal adotado pelo bloco, sobre o qual alertou que "não se pode aceitar retrocessos ideológicos".

"Temos que seguir avançando para um Mercosul menor e mais eficiente", declarou o governante diante dos presidentes da Argentina, Mauricio Macri, e do Paraguai, Mario Abdo Benítez, além da vice-presidente uruguaia, Lucía Topolansky.

Bolsonaro relembrou as medidas adotadas no Brasil desde que chegou ao poder e deu a entender que o caminho liberal seguido pelo governo também deverá marcar o rumo do bloco.

Além disso, criticou as "taxas excessivas" existentes no bloco, em alusão à Tarifa Externa Comum (TEC), que o Brasil já propôs reduzir ou eliminar, com a complacência dos governos conservadores de Argentina e Paraguai.

No entanto, essa proposta pode ganhar a oposição do presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, que assumirá o cargo no dia 10 de dezembro.

Sem deixar margem a dúvidas, Bolsonaro insistiu na questão tarifária e garantiu que essas "taxas excessivas afetam quem produz e afetam a competitividade" dos países, que "não podem aceitar retrocessos ideológicos" que possam colocar obstáculos no caminho para o livre-comércio.

Bolsonaro também acenou para Uruguai e Paraguai, as menores economias do bloco, anunciando que o Brasil contribuirá com R$ 12 milhões para o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem).

A cúpula, na qual o Paraguai receberá do Brasil a presidência temporária do bloco, ocorre na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e foi precedida por reuniões técnicas e de chanceleres.

Nessas reuniões, o Paraguai anunciou que um dos objetivos de sua presidência semestral será potencializar o Focem, de modo a acelerar o processo de redução de assimetrias entre as economias de Paraguai e Uruguai e a dos mais poderosos Brasil e Argentina. EFE

