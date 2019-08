O presidente Jair Bolsonaro agradeceu nesta quinta-feira ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por defender o Brasil durante a cúpula do G7, que discutiu, entre outros assuntos, os incêndios registrados na Amazônia.

"Agradeço a Trump pela defesa que fez do Brasil no encontro do G7", disse Bolsonaro durante a apresentação do projeto "Em Frente Brasil", pacote de medidas de combate à criminalidade violenta elaborado pelo ministro de Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.