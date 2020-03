O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira o fechamento parcial da fronteira com a Venezuela para conter a expansão do coronavírus, embora tenha autorizado o tráfico de mercadorias com o país vizinho.

A medida será publicada amanhã no Diário Oficial da União, de acordo com declarações dadas por Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada.

"Não é um fechamento total, o tráfego de carga vai continuar. Se você fechar o trânsito com a Venezuela, a economia de Roraima vai cair. Não temos como tomar medidas radicais, isso não vai funcionar", declarou o chefe de Estado a jornalista.

Segundo estimativas oficiais, mais de 70 mil venezuelanos se estabeleceram nos últimos dois anos no Brasil, que, juntamente com organizações humanitárias e agências das Nações Unidas, implantou uma vasta operação de ajuda nas regiões de fronteira.

Porém, o presidente não fez qualquer referência ao fechamento das fronteiras com outros países, muitos dos quais já tomaram medidas para evitar a entrada e saída de pessoas.

"Nós somos acostumados a superar as adversidades. Na tempestade, ajudamos uns aos outros. Somos uma nação de irmãos. Nenhum vírus é mais forte do que o nosso povo. Estamos lutando e faremos o que for necessário para proteger a vida de cada brasileiro", escreveu Bolsonaro no Twitter, por onde divulgou também a liberação de R$ 432 milhões a estados para reforçar ações contra a Covid-19.

"Superar este desafio depende cada um de nós. O caos só interessa aos que querem o pior para o Brasil. Se, com serenidade, população e Governo, junto com os demais poderes, somarmos os esforços necessários para proteger nosso povo, venceremos não só este mal como qualquer outro", completou. EFE

ass/dr