A ONG Human Rights Watch (HRW) afirmou nesta quinta-feira que o presidente Jair Bolsonaro viola liberdade de expressão e direito à acesso à informação ao bloquear críticos nas redes sociais.

A organização conseguiu identificar 176 contas bloqueadas por perfis mantidos pelo chefe de Estado, a maioria no Twitter, "a grande maioria no Twitter, incluindo de jornalistas, congressistas, influenciadores com mais de um milhão de seguidores, e cidadãos com apenas alguns".