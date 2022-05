O presidente Jair Bolsonaro desembarcou nesta sexta-feira na Guiana, para realizar uma visita com objetivos econômicos, em que negociará com as autoridades do país vizinho a melhoria da cooperação no setor energético.

O chefe de governo aterrissou em um avião da Força Aérea Brasileira em Georgetown, onde foi recepcionado por lideranças locais e passou em revista as tropas da Guiana, após ouvir os hinos nacionais dos dois países.