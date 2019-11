O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que não irá à posse do presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, prevista para ocorrer no próximo dia 10 de dezembro, em Buenos Aires.

"Não vou", respondeu Bolsonaro ao ser perguntado sobre a visita, sendo aplaudido por apoiadores que estavam na porta do Palácio da Alvorada, local onde escolhido pelo presidente para conversar com jornalistas quase diariamente.

As relações entre Bolsonaro e Fernández são ruins desde a campanha. O presidente brasileiro declarou apoio a Mauricio Macri, atual mandatário da Argentina, que acabou derrotado em primeiro turno, e, em várias oportunidades, disse que a oposição transformaria a Argentina em uma nova Venezuela.

Bolsonaro chamou Fernández e sua vice-presidente, a ex-presidente Cristina Kirchner, de "bandidos de esquerda" e se recusou a parabenizá-los pela vitória, um ato sem precedentes na história diplomática entre os dois países.

No dia da eleição, o agora presidente eleito da Argentina postou uma foto fazendo um sinal usado por petistas para pedir a libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, repetindo a dose no primeiro discurso pós-vitória.

Apesar dos atritos, Bolsonaro disse que não pretende adotar nenhuma represália contra o próximo governo da Argentina, mas destacou que espera que Fernández tenha uma relação com o Brasil similar à de Macri.

"Torci pelo outro (Macri), né? Já que (Fernández) ganhou, vamos em frente. Não tem qualquer retaliação da minha parte. Espero que eles continuem fazendo uma política conosco semelhante ao que Macri fez até o momento", disse Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada.

Ontem, o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Jorge Faurie, enviou uma carta ao embaixador do Brasil em Buenos Aires, Sérgio Danese, na qual afirmou que considerou como "inapropriadas" as críticas feitas por Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, aos resultados das eleições.

Eduardo postou nas redes sociais uma foto de si próprio cercado de armas e uma de Estanislao Fernández, filho do presidente eleito da Argentina e drag queen, fantasiado como "Pikachu", protagonista de "Pokémon".

"Observação: isso não é um meme", escreveu Eduardo no Twitter.

Estanislao respondeu na mesma rede social. "Muita gente do Brasil começou a me seguir e quero à comunidade LGBTTTIQQA+ e 'aliades' (substituindo o termo "aliados" por uma versão com a linguagem neutra de gênero gramatical) que estamos juntos nesta luta. Lembrem-se que o amor sempre vence o ódio e que entre nós temos que nos cuidar sempre", afirmou. EFE

