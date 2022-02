O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, durante reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que a visita que está fazendo à Moscou é "um retrato" para o mundo, com a demonstração do crescimento que os dois países podem ter juntos.

"Estou muito feliz e honrado por esse convite, somos solidários com a Rússia e estamos muito dispostos a colaborar em várias áreas, como defesa, petróleo e gás e agricultura", disse o chefe de governo brasileiro, durante o início do encontro no Kremlin, em Moscou.