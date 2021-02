Os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e do Uruguai, Luis Lacalle Pou, se reuniram nesta quarta-feira em Brasília e concordaram que é necessário flexibilizar o Mercosul e permitir que cada integrante do bloco faça suas próprias negociações comerciais.

"Pertencemos ao Mercosul e já estamos há 30 anos nesta associação. O próximo passo neste mundo moderno é a flexibilização, para que cada país possa avançar em seus próprios acordos comerciais", declarou Bolsonaro ao lado de Lacalle Pou, que demonstrou estar de acordo com a ideia.