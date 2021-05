O presidente Jair Bolsonaro estará junto a pelos outros sete chefes de Estado e sete ministros das Relações Exteriores na cerimônia de posse de Guillermo Lasso como presidente do Equador, de acordo com uma lista oficial de protocolo à qual a Agência Efe teve acesso nesta quarta-feira.

Além de Bolsonaro, a cerimônia marcada para a próxima segunda-feira contará com a presença dos presidentes do Chile, Sebastián Piñera; da Colômbia, Iván Duque; do Haiti, Jovenel Moise; da República Dominicana, Luis Abinader; de Honduras, Juan Orlando Hernández; e do Uruguai, Luis Lacalle Pou.