Um quinteto de drag queens alçou sua vez em defesa do planeta nesta quinta-feira e cantou para fazer um apelo para que o presidente Jair Bolsonaro e outros chefes de Estado e de governo que estão participando da Cúpula das Américas combatam a crise climática no continente.

Além de Bolsonaro, o protesto coordenado pela organização civil Avaaz no centro de Los Angeles mirou suas vozes contra os presidentes de Estados Unidos (Joe Biden), Equador (Guillermo Lasso) e Argentina (Alberto Fernández), além do primeiro-ministro do Canadá (Justin Trudeau).