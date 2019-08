O presidente Jair Bolsonaro recebeu na manhã desta quarta-feira no Palácio da Alvorada, em Brasília, o mandatário do Chile, Sebastián Piñera, com o qual disse que coordena uma reunião de governantes dos países amazônicos para analisar a situação gerada pelos incêndios.

Em curta entrevista coletiva ao lado de Piñera, Bolsonaro explicou que a reunião deve ser realizada no dia 6 de setembro em Leticia, cidade colombiana localizada na fronteira com Brasil e Peru. O encontro contará com a participação dos presidentes de todos os países amazônicos, "exceto o da Venezuela", Nicolás Maduro.