O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourao, afirmou nesta segunda-feira que o governo aguarda o fim do "imbróglio" jurídico para se pronunciar sobre as eleições nos Estados Unidos, cujo candidato democrata, Joe Biden, foi projetado como vencedor pela imprensa americana.

"Julgo que o presidente está aguardando terminar esse imbróglio de discussão, se tem voto falso, se não tem voto falso, para dar o posicionamento dele. É óbvio que o presidente, na hora certa, vai transmitir os cumprimentos do Brasil a quem for eleito", declarou o vice-presidente a jornalistas no Palácio do Planalto.