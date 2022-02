O presidente Jair Bolsonaro deixou uma coroa de flores nesta quarta-feira Túmulo do Soldado Desconhecido, no Jardim de Alexandre, próximo à muralha do Kremlin, em Moscou, momento erguido em memória dos soldados soviéticos mortos durante a Segunda Guerra Mundial.

Em nome do chefe de Estado, a guarda do Kremlin depositou a coroa com flores com a cor da bandeira do Brasil, perto da chama eterna acesa para o soldado desconhecido.