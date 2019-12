O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde passou a noite em observação após ter sofrido uma queda no banheiro no Palácio da Alvorada sem consequências graves.

Fontes oficiais confirmaram à Agência Efe que Bolsonaro caiu ontem à noite no banheiro da residência e bateu com a cabeça. Com isso, foi levado por "precaução" para o hospital, onde foi submetido a vários exames, incluindo uma tomografia.

Os médicos não detectaram nenhuma lesão grave, e por isso o presidente recebeu alta hoje de manhã, embora com a recomendação de repouso.

Bolsonaro não tinha nenhuma atividade oficial planejada para esta véspera de Natal, que ele deve passar com a família. No próximo fim de semana, ele tem agendada uma viagem para uma base da Marinha na Bahia, onde ficará hospedado na virada de ano. O retorno a Brasília está marcado para a primeira semana de janeiro.

As fontes consultadas pela Efe não souberam dizer se o acidente que causou a breve internação obrigará o presidente a alterar esses planos. EFE

ed-cms/id