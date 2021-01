O presidente Jair Bolsonaro se reunirá na próxima quarta-feira com o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, no Brasil, na que será a primeira viagem internacional do mandatário do país vizinho, que tomou posse em 1º de março do ano passado.

A informação foi confirmada pela Agência Efe nesta quinta-feira, junto a fontes oficiais. Os dois chefes de Estado e os respectivos ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo e Francisco Bustillo, almoçarão no Palácio da Alvorada, em Brasília.