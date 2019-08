Os principais alvos do bloqueio imposto aos bens do governo da Venezuela nos Estados Unidos são o presidente Nicolás Maduro e as "instituições ilegítimas dirigidas por ele", além de todos os que "menosprezam o democraticamente eleito presidente interino Juan Guaidó", afirmou nesta terça-feira o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton.

Trump assinou na noite de segunda-feira uma ordem executiva de bloqueio total aos bens estatais do governo da Venezuela em território americano, norma que entrou em vigor imediatamente.