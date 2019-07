O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, teve nesta segunda-feira encontros com funcionários de alto escalão do Japão em um momento marcado pelas crescentes tensões com o Irã em torno do estreito de Ormuz.

Bolton se reuniu primeiro com Shotaro Yachi, que lidera o Conselho de Segurança Nacional japonês, e depois com o chanceler, Taro Kono, informou o Ministério de Exteriores japonês em comunicado.