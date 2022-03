O Teatro do Drama, localizado na cidade de Mariupol, na Ucrânia, que foi bombardeado em um ataque atribuído à Rússia. EFE/Donetsk Regional Civil-Military HANDOUT

O ataque de forças da Rússia contra um teatro em Mariupol, na Ucrânia, ocorrido no último dia 16, deixou cerca de 300 mortos, segundo informou o Conselho Municipal da cidade, por meio de mensagem divulgada nesta sexta-feira no Telegram.

"Há informações de testemunhas presenciais de que morreram em torno de 300 pessoas no Teatro do Drama, em Mariupol, como resultado do bombardeio russo", anunciou o órgão.