Um bombardeio do exército russo, nesta quinta-feira, causou a morte de seis pessoas e feriu outras 15, segundo o presidente da administração estatal na região de Kharkiv (leste da Ucrânia), Oleg Sinegubov, informou a agência de notícias ucraniana "Unian".

Sinegubov disse no Telegram que o incidente ocorreu "perto da rua Akademika Pavlova, (onde) os russos dispararam armas de longo alcance no ponto de Novaya Poshta, perto do qual os moradores de Kharkiv recebiam ajuda humanitária".