Quatro menores estão entre os oito mortos no bombardeio do Exército da Colômbia contra os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) no último dia 16 de setembro na selva de Chocó (oeste), revelou o Instituto de Medicina Legal (IML) por meio de uma petição de informação.

O IML informou ao senador da oposição Iván Cepeda, que fez o pedido, ter recebido oito corpos de pessoas mortas no bombardeio no município de El Litoral de San Juan e que quatro delas eram menores: um adolescente de 13 anos, dois rapazes e uma jovem de 17 anos.