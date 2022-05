O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, foi obrigado a procurar abrigo nesta segunda-feira para se proteger de um bombardeio com mísseis na cidade portuária de Odessa, na Ucrânia, onde ele está por ocasião do Dia da Europa.

"Durante a reunião com o primeiro-ministro (ucraniano, Denys Shmygal), os participantes tiveram que interrompê-la para se abrigar quando os mísseis voltaram a atingir a região de Odessa", disseram do Conselho.