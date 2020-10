Um ataque aéreo russo contra um quartel na província de Idlib, no noroeste da Síria, deixou 90 feridos e matou pelo menos 78 rebeldes muçulmanos, integrantes da organização Legião do Levante, que conta com o apoio do governo da Turquia, de acordo com o último balanço do Observatório Sírio de Direitos Humanos.

"O número de combatentes mortos subiu para pelo menos 78, e pode aumentar devido à existência de mais de 90 feridos, alguns deles em estado crítico. Além disso, há também pessoas desaparecidas e presas em escombros", afirmou a ONG através de um comunicado.