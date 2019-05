Pelo menos 30 civis morreram nesta terça-feira, entre eles 13 crianças, em bombardeios no noroeste da Síria realizados por aviões das forças armadas do governo do presidente Bashar al Assad e da Rússia, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

O ataque mais grave ocorreu na cidade de Kafr Halab, na província de Aleppo, onde 11 civis morreram, entre eles três crianças e duas mulheres.