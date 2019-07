Pelo menos dez pessoas, entre elas três crianças, morreram em novos bombardeios do Exército da Síria na manhã deste sábado no noroeste do país em áreas controladas por grupos armados opositores do regime de Bashar al Assad.

A ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos informou que aviões lançaram cerca de 40 bombas em várias partes do sul da província de Idlib e no norte da província de Hama.