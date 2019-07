Pelo menos 19 pessoas morreram, 16 delas civis e três ainda sem identificação, e quase 50 ficaram feridas nesta segunda-feira por bombardeios de aviões russos contra um mercado em Idlib, no norte da Síria, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

A ONG, com sede no Reino Unido e um grande número de colaboradores no terreno, informou em comunicado que caças russos atacaram esta manhã a cidade de Maarat al Nuaman, no sul da região de Idlib, o último reduto opositor na Síria.