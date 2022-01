Um incêndio se formou na manhã deste domingo dentro do complexo do Parlamento da África do Sul, na Cidade do Cabo, segundo informaram autoridades.

"O serviço de bombeiros tem a situação sob controle", afirmou a ministra de Infraestrutura e ex-prefeita da cidade, Patricia de Lille, à imprensa local.

Entretanto, o chefe de segurança da Prefeitura da Cidade do Cabo, Jean-Pierre Smith, declarou mais tarde que o incêndio "não está sob controle" e disse que os serviços de emergência estão pedindo mais efetivos para resolver a situação.

A causa do incêndio ainda é desconhecida, mas as autoridades já analisam as imagens gravadas por câmeras de segurança, de acordo com De Lille. Também não foram encontrados mortos nem feridos até o momento.

"O fogo está atualmente no terceiro andar. Os relatórios iniciais indicam que começou na área dos escritórios e está se espalhando em direção ao ginásio", disse Smith nesta manhã.

De acordo com Smith, pelo menos 36 bombeiros se deslocaram ao Parlamento, enquanto mais caminhões estão chegando e várias ruas em redor do edifício foram interditadas.

As equipes dos serviços de emergência foram notificadas do incêndio por volta das 6h (horário local; 1h em Brasília), confirmou Jermaine Carelse, porta-voz do serviço de bombeiros e salvamento da Cidade do Cabo.

"O asfalto no telhado está até derretendo, uma indicação do calor intenso. Há relatos de algumas paredes mostrando rachaduras, o que poderia indicar um colapso", advertiu Carelse.

Através de imagens compartilhadas por sul-africanos nas redes sociais, grandes chamas e uma enorme fumaça podem ser vistas em cima do edifício.

O complexo parlamentar sul-africano é composto por três edifícios, o mais antigo concluído em 1884, enquanto os outros dois datam da primeira metade do século XX e comportam as duas câmaras do Parlamento.

Segundo a imprensa local, o incêndio já foi controlado na antiga seção e os bombeiros agora tentam conter as chamas na Assembleia Nacional, a câmara baixa.

jhb-lbg/vnm