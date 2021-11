Dez grupamentos do Corpo de Bombeiros Voluntários do Paraguai conseguiram controlar nesta quarta-feira um incêndio no Mercado 4, o mais popular de Assunção, que foi iniciado ainda durante a madrugada.

As chamas, que chegaram a atingir estabelecimentos vizinhos, foram contidas, e os bombeiros trabalhavam durante a manhã para resfriar o local, evitando assim que o fogo retornasse, conforme apurou presencialmente a Agência Efe.