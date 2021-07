Os mais de 2,5 mil bombeiros que estão combatendo o maior incêndio do ano até o momento no estado da Califórnia (EUA), que queimou uma área de mais de 38.590 hectares, fizeram um progresso significativo contra as chamas nas últimas horas.

O relatório de atualização divulgado nesta quarta-feira pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos detalha que 71% do fogo já foi contido - ontem o percentual era de 26%.